Бюсту Сталина вновь не нашли пристанища в Новосибирске

Художественный совет при мэрии Новосибирска рассмотрел вопрос об установке бюста Иосифа Сталина. Из двух предполагаемых мест размещения памятника оба не подошли.

Директор технического колледжа им. Покрышкина Галина Талюкина выразила несогласие с установкой памятника Сталину на территории подведомственного ей учреждения. В качестве аргументов директор указала на неоднозначность фигуры диктатора, а также его сложные отношения с маршалами Жуковым и Рокоссовским. Поэтому художественный совет отклонил этот вариант.

Вариант установить новый памятник на бульваре Красного проспекта возле стены Героев Великой Отечественной войны также не нашел поддержки в совете. Причина — проходящие в том месте теплосети и коммуникации.

— Члены худсовета доктор медицинских наук Евгений Трофимович и скульптор Анна Наволоцкая выступили с предложением поддержать общественников и установить памятник Сталину, — прокомментировал ход дебатов лидер инициативной группы «Сбор средств на бюст Сталина в Новосибирске» Алексей Денисюк. — Против установки памятника в городе Новосибирске выступил эксперт худсовета Константин Голодяев.

В итоге Евгений Трофимович предложил в качестве места установки ДК им. Октябрьской революции, который в народе также называют ДК «Кобра», а председатель совета Александр Ложкин предложил сформировать общественную группу, которая найдет в городе место для данного памятника.

Ранее сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев уже обозначил свою позицию по этому поводу. Он считает, что появление памятника Сталину будет способствовать расколу общества: «Памятники должны сплачивать, а не разъединять людей. Если прецедент с памятником все же будет иметь место, мы “прославимся” на всю страну, как недавно это сделал Сургут. Там поставили бюст Сталина, но уже убрали».