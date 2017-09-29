Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Авто, на которых ездят Лундгрен, Брюс Уиллис и Чак Норрис (фото)
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Каменских показала фигуру в сиреневом бикини
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»
Что заставило Путина отправиться к Эрдогану
Лолита показала, какой худой тростинкой была в 40 лет -СМИ
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
13:00 (мск), источник: VN.ru

Бюсту Сталина вновь не нашли пристанища в Новосибирске

Художественный совет Новосибирска не одобрил оба предполагаемых места для установки бюста Иосифа Сталина. Территорию технического колледжа худсовет снял с повестки из-за отказа администрации заведения принять памятник, а место вблизи стены Героям Великой Отечественной войны не согласовали из-за проходящих там теплосетей и коммуникаций.

Художественный совет при мэрии Новосибирска рассмотрел вопрос об установке бюста Иосифа Сталина. Из двух предполагаемых мест размещения памятника оба не подошли.

Директор технического колледжа им. Покрышкина Галина Талюкина выразила несогласие с установкой памятника Сталину на территории подведомственного ей учреждения. В качестве аргументов директор указала на неоднозначность фигуры диктатора, а также его сложные отношения с маршалами Жуковым и Рокоссовским. Поэтому художественный совет отклонил этот вариант.

Вариант установить новый памятник на бульваре Красного проспекта возле стены Героев Великой Отечественной войны также не нашел поддержки в совете. Причина — проходящие в том месте теплосети и коммуникации.

— Члены худсовета доктор медицинских наук Евгений Трофимович и скульптор Анна Наволоцкая выступили с предложением поддержать общественников и установить памятник Сталину, — прокомментировал ход дебатов лидер инициативной группы «Сбор средств на бюст Сталина в Новосибирске» Алексей Денисюк. — Против установки памятника в городе Новосибирске выступил эксперт худсовета Константин Голодяев.

В итоге Евгений Трофимович предложил в качестве места установки ДК им. Октябрьской революции, который в народе также называют ДК «Кобра», а председатель совета Александр Ложкин предложил сформировать общественную группу, которая найдет в городе место для данного памятника.

Ранее сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев уже обозначил свою позицию по этому поводу. Он считает, что появление памятника Сталину будет способствовать расколу общества: «Памятники должны сплачивать, а не разъединять людей. Если прецедент с памятником все же будет иметь место, мы “прославимся” на всю страну, как недавно это сделал Сургут. Там поставили бюст Сталина, но уже убрали».

Напомним, в прошлом году бюст Сталина хотели установить в сквере Героев Революции и на Красном проспекте, недалеко от пл. Свердлова. Однако эти варианты также отклонил художественный совет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Бюсту Сталина вновь не нашли пристанища в Новосибирске
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь