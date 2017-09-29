Росприроднадзор назовет виновника выбросов этилмеркаптана в Омске
Результаты специальной экспертизы должны были быть известны еще в июле.
Результаты специальной экспертизы должны были быть известны еще в июле.
В пятницу, 29 сентября, министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит круглый стол, посвященный состоянию атмосферного воздуха в Омске. В частности, обсуждалась ситуация с выбросами этилмеркаптана в начале марта, сообщает портал «Омск здесь».
Замминистра Александр Матненко заявил, что прецедентов этой ситуации нет, так как по выявленным фактам заведено уголовное дело. Он также сообщил, что виновник выбросов уже известен, однако называть его не стал.
«Его озвучит Росприроднадзор. Все тайное становится явным. Омичам как гражданам РФ всё сообщат в соответствии с Конституцией», — отметил чиновник.
Добавим, что результаты специальной экспертизы должны были быть известны еще в июле, но до сих пор не озвучены.
В ночь на 10 марта по Омску распространился удушливый химический запах, эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций по одоранту этилмеркаптана. Жалобы от жителей города на неприятный запах также поступали в надзорные органы 14 и 18 марта. 14 марта дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц возбудил Росприроднадзор.
Этилмеркаптан, благодаря сильному запаху, используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. Газ является токсичным, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ и относится к третьему классу опасности. В больших количествах он вызывает головную боль, тошноту и потерю координации.