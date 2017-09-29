Росприроднадзор назовет виновника выбросов этилмеркаптана в Омске

В пятницу, 29 сентября, министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит круглый стол, посвященный состоянию атмосферного воздуха в Омске. В частности, обсуждалась ситуация с выбросами этилмеркаптана в начале марта, сообщает портал «Омск здесь».

Замминистра Александр Матненко заявил, что прецедентов этой ситуации нет, так как по выявленным фактам заведено уголовное дело. Он также сообщил, что виновник выбросов уже известен, однако называть его не стал.

«Его озвучит Росприроднадзор. Все тайное становится явным. Омичам как гражданам РФ всё сообщат в соответствии с Конституцией», — отметил чиновник.

Добавим, что результаты специальной экспертизы должны были быть известны еще в июле, но до сих пор не озвучены.

В ночь на 10 марта по Омску распространился удушливый химический запах, эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций по одоранту этилмеркаптана. Жалобы от жителей города на неприятный запах также поступали в надзорные органы 14 и 18 марта. 14 марта дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц возбудил Росприроднадзор.