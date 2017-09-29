Раньше субботы Керченская переправа не заработает, прогнозируют в МЧС

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, прогноз неутешительный. Улучшения погоды ждем к утру завтрашнего дня. Вечером 29 сентября ветер только начнет спадать, снизится до 17 м/с, порывы составят 22 м/с. Возможно, возникнет “окно”, решение (по возобновлению работы переправы — ред.) будет приниматься по фактической погоде. Сейчас порывы ветра — до 27 м/с», — рассказал Иванов.

Он также напомнил, что для ожидающих паром людей развернули полевые кухни, чтобы обеспечить горчим питанием и напитками. А для ночлега задействованы здания морских вокзалов, которые специально для этого расконсервировали, и железнодорожные вагоны.