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12:46 (мск), источник: РИА Крым

Раньше субботы Керченская переправа не заработает, прогнозируют в МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости (Крым). Остановленная из-за шторма работа Керченской паромной переправы возобновится не раньше утра субботы. Такой прогноз в комментарии радио «Спутник в Крыму» озвучил помощник начальника Главного управления МЧС по Республике Крым Владимир Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, прогноз неутешительный. Улучшения погоды ждем к утру завтрашнего дня. Вечером 29 сентября ветер только начнет спадать, снизится до 17 м/с, порывы составят 22 м/с. Возможно, возникнет “окно”, решение (по возобновлению работы переправы — ред.) будет приниматься по фактической погоде. Сейчас порывы ветра — до 27 м/с», — рассказал Иванов.

Он также напомнил, что для ожидающих паром людей развернули полевые кухни, чтобы обеспечить горчим питанием и напитками. А для ночлега задействованы здания морских вокзалов, которые специально для этого расконсервировали, и железнодорожные вагоны.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), работа Керченской паромной переправы приостановлена в понедельник вечером из-за сильного ветра. По последним данным, в очереди с обеих сторон пролива находятся более 3 тыс транспортных средств.

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