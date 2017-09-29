В Краснодаре из-за ремонта улицы Тургенева изменят автобусные и троллейбусные маршруты

Источник: ЮГА.ру

Автобусы № 2, 14, 39, 65, 67 и 106А, а также троллейбусы № 2 и 6 изменят маршрут, а троллейбус № 10 временно закроют.

Так, троллейбусы пойдут по Красной через район «Аврора», автобусы в объезд Тургенева поедут по Воровского и Котовского, где введут одностороннее движение: по Воровского на участке от Гагарина до Головатого — в направлении центра, по Котовского от Северной до Гагарина — в сторону окраины. На объездных маршрутах организуют временные остановки.

Изменения вступят в силу с момента закрытия участка улицы Тургенева, о сроке сообщат позже.

Автобусы № 2, 39, 65, 67, 106А от Атарбекова в сторону Северной пойдут по Тургенева, Гагарина, Воровского и далее по маршруту, при движении в обратном направлении — от Северной по Котовского и Гагарина выйдут на Тургенева.

Автобус № 14 от конечной остановки «Бальнеолечебница» в направлении Северной пойдет по Герцена, Гагарина и Воровского, в обратную сторону — от Северной по Котовского, Гагарина и Герцена.

Троллейбус № 2 при движении от вокзала «Краснодар-1» пойдет по Мира, Октябрьской, Красной, шоссе Нефтяников, Лузана и по Дзержинского до «Красной площади», в направлении от мегацентра — по Дзержинского, Красной, Северной, Октябрьской и далее по маршруту.

Троллейбус № 6 от ж/д вокзала пойдет по Мира, Октябрьской, Северной, Красной, шоссе Нефтяников, Лузана, Тургенева, Атарбекова и Герцена, обратно — от Бальнеолечебницы по Герцена, Атарбекова, Тургенева, Дзержинского, Офицерской, Красной, Северной, Октябрьской и Мира.

Троллейбус № 10 закроют до конца ремонта улицы Тургенева. При перенаправлении на Красную он будет дублировать маршрут № 9, передает пресс-служба администрации Краснодара.

По всем вопросам следует обращаться по телефонам горячей линии городского транспортно-навигационного центра: 8 (903) 412−01−01 и 218−99−18.