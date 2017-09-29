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12:48 (мск), источник: Uzdaily.uz

Патриарх Кирилл прибыл в Узбекистан

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Узбекистан с официальным визитом.

Источник: Uzdaily.uz

В ходе своего визита в Узбекистан Патриарх Кирилл проведет встречи в государственных структурах Узбекистана и с руководством Управления мусульман страны. Он также посетит Самарканд и Бухару.

Патриарх Кирилл посетит храмы епархии в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Он также ознакомится с развитием епархиальной жизни в Узбекистане.

1 октября Патриарх Кирилл совершит освящение Успенского кафедрального собора в Ташкенте.

Патриарх Кирилл завершит свой визит в Узбекистан 2 октября.

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