Патриарх Кирилл прибыл в Узбекистан
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Узбекистан с официальным визитом.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Узбекистан с официальным визитом.
В ходе своего визита в Узбекистан Патриарх Кирилл проведет встречи в государственных структурах Узбекистана и с руководством Управления мусульман страны. Он также посетит Самарканд и Бухару.
Патриарх Кирилл посетит храмы епархии в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Он также ознакомится с развитием епархиальной жизни в Узбекистане.
1 октября Патриарх Кирилл совершит освящение Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
Патриарх Кирилл завершит свой визит в Узбекистан 2 октября.