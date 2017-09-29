Воронежские батоны и хлеб оказались качественнее и полезнее московских
В продукции столичных хлебозаводов нашли искусственные консерванты.
В продукции столичных хлебозаводов нашли искусственные консерванты.
Эксперты Роскачества устроили масштабную проверку одного из самых покупаемых продуктов — хлеба.
Продукцию оценивали на соответствие 48 параметрам. Среди них: цвет, форма, запах, вкус, качество муки, наличие пестицидов, фосфатов и броматов, количество искусственных добавок. Проверка проводили в лучших испытательных центрах страны. Всего специалисты оценили 65 образцов.
«Нарезные батоны производства воронежских АО Хлебозавод № 1, АО “Хлебозавод № 7” и АО Хлебозавод № 2 признали высококачественными, — рассказали в
Также качественным товаром признали хлеб воронежского производителя АО «Тобус».
Вообще специалисты пришли к выводам, что хлеб в ЦФО безопасный. В нем не нашли пестицидов, кишечной палочки, стафилококка и возбудителя картофельной болезни. Также оказалось, что батоны, произведенные не в Москве и Московской области, более качественные. В столичном хлебе нашли искусственные консерванты и несоответствие маркировки.