Врач: в России нет предпосылок для увеличения продолжительности жизни

Ранее «Известия» сообщали, что Росстат увеличил ожидаемую продолжительность жизни пенсионеров в РФ. Согласно прогнозам службы, россияне, вышедшие на пенсию в прошлом году, могут в среднем прожить 78,4 года.

«Нет никаких объективных причин для того, чтобы так быстро увеличилась продолжительность жизни», — сказала Терешина.

Она добавила, что не верит в реальность таких цифр, «при том образе жизни, который сейчас (есть), стрессовая нагрузка и некачественное питание».

«Я не верю. Даже при очень благоприятной социально-экономической обстановке», — добавила она.

По словам геронтолога, исходя из ее практики, средняя продолжительность жизни, в частности, у мужчин в России составляет не больше 65 лет. Чаще всего россияне умирают от инфарктов и сердечной недостаточности.

«Мое личное мнение, что если еще недавно была средняя продолжительность жизни у мужчин 60,5 лет, вы считаете, что за семь лет можно достигнуть 72? Это невозможно. Ни одна страна не достигала (таких показателей) даже в очень хорошей экономической обстановке», — подчеркнула эксперт.

Опрос

Согласно опросу ВЦИОМ, чаще всего россияне в старости боятся болезней и плохого здоровья (34%), маленьких пенсий и нехватки денег (33%), одиночества (20%) и смерти (11%). При этом старость не пугает почти три четверти россиян (73%), доля таких ответов высока во всех социальных группах. О страхе старости сообщила четверть опрошенных (25%), чаще такие ответы давали люди с образованием ниже среднего (38%) и плохим материальным положением (32%), а также молодежь (31% среди 18−24 летних).

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (62%) видят в своей старости преимущества.

Такой ответ дали больше половины опрошенных во всех группах независимо от пола, возраста и материального положения. Плюсы они находят в общении с родными и близкими, наличии свободного времени, возможности заниматься любимым делом, а также большой жизненный опыт. При этом треть опрошенных (33%) никаких преимуществ в старости не видят, чаще их не замечают москвичи и петербуржцы (41%) и малоимущие граждане (44%).

Мнения опрошенных о возрасте, с которого начинается старость — разделились: 27% считают, что в период с 60 до 64 лет, 19% — с 55 до 59 лет, 17% — в 50 — 54 года. Респонденты самой старшей возрастной группы 60+ считают, что старость приходит или в 60 — 64 года (25%) или в 70 — 74 года (19%). При этом респонденты заявили, что дольше оставаться молодыми им помогает активный и здоровый образ жизни (по 26%), любимая интересная работа (17%), материальное благополучие (15%), крепкое здоровье (13%), любимые люди (11%), правильное питание (10%). Значительно реже называют отсутствие работы, цель в жизни, участие в общественной жизни.

Как сообщает ВЦИОМ, в старости лучше себя чувствуют те, кто прожил интересную жизнь — сегодня так считает каждый второй опрошенный (54%), по мнению 37%, лучше тем, у кого есть сбережения.

Можно сказать, что представления о благополучной старости кардинально изменились за последние 10−20 лет. В 1998 и 2009 годах считалось, что лучше проживают старость те, у кого есть сбережения 68% и 53% соответственно, а интересную жизнь называли только 32% и 39% соответственно.