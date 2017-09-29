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14:01 (мск), источник: ТАСС

В Театре на Таганке после ремонта открылся музей Юрия Любимова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мемориальную зону в кабинете режиссера Юрия Любимова открыли в отреставрированном Театре на Таганке в Москве. Открытие кабинета приурочено к столетию со дня рождения Любимова, сообщил в пятницу журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

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фотографий

«Завтра исполняется 100 лет со дня рождения великого режиссера… К его юбилею правительство Москвы завершило ремонт знаменитого Театра на Таганке. В историческом кабинете… Любимова теперь будет работать мемориальный музей», — сказал он.

Персона
Юрий Любимов
Глава столичной администрации пояснил, что до начала ремонта в 2015 году здание находилось в состоянии, близком к аварийному.

За два года в театре провели комплекс работ: отреставрировали фасад, кровлю, входную группу. Помимо музея Любимова в фойе театра создали постоянную интерактивную композицию памяти режиссера.

30 сентября в театре пройдет день открытых дверей. Зрители смогут бесплатно посетить экскурсию по театральному закулисью и посмотреть спектакль «Добрый человек из Сезуана», с которого началась история театра.

О режиссере

Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, проработал 84 года, из которых 80 лет — на театральном поприще. Прошел две войны, блокаду Ленинграда.

Источник: РИА "Новости"

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы. Скончался 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.

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