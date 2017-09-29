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15:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Хью Хефнер: женщины, дети и деньги основателя Playboy

Хью Хефнер, основатель Playboy, при жизни был постоянно окружен целым гаремом молодых девушек в своем особняке Playboy Mansion и стал практически символом гедонизма и сексуальных эксцессов.

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фотографий
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фотографий

Однако после кончины рядом с ним будет лишь одна женщина — Мэрилин Монро.

Хефнер, умерший в среду в возрасте 91 года, еще в 1992 году купил на кладбище склеп по соседству с тем, в котором покоятся останки Мэрилин. Заплатил он за это 75 тысяч долларов.

Сообщение о том, что он теперь будет вечно лежать рядом с Монро, вызвало бурные дебаты — одни считают это трогательным жестом, а другие — не слишком пристойным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники Хефнера пишут в соцсетях, что он тем самым выражает ей свое почтение, так как именно она стала первой обнаженной знаменитостью в его журнале.

Мэрилин Монро умерла в 1962 году.

Но критики заявляют, что хотя Хефнеру удалось запустить свой бренд и свой журнал именно благодаря этому первому выпуску Playboy с фото Мэрилин Монро, сама она стеснялась тех фотографий, опасаясь, что их публикация может повредить ее карьере.

Обложка Playboy с Мэрилин Монро. 1953 год | Источник: AFP 2017
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Обнаженные фото были сделаны несколькими годами ранее, когда Монро была молодой, бедной и почти безработной актрисой. За это она получила тогда 50 долларов.

Четыре года спустя Хефнер заплатил чикагской компании, производящей календари, 500 долларов и получил права на публикацию снимков Монро, на которой- как она сама позже скажет — «не было ничего, кроме радиоволн». За сутки Хефнер продал 50 тысяч копий журнала.

В своей автобиографии «Мэрилин: ее жизнь ее словами» актриса написала: «Меня ни разу даже не поблагодарили те, кто заработал миллионы на фотографии обнаженной Мэрилин. Мне даже пришлось самой купить копию журнала, что посмотреть, как я там выгляжу».

Склеп с прахом Мэрилин Монро | Источник: AFP 2017

Хефнер ни разу не встречался с Монро, хотя и говорил, что однажды они беседовали по телефону. «Я обожаю блондинок, а она — самая-самая блондинка», — сказал он.

Он также сказал, что многие из его знакомых похоронены на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе.

«Я верю в символические вещи», — сказал он в интервью Los Angeles Times. «Я не мог упустить возможность провести вечность рядом с Мэрилин».

Вдова не получит ничего

Как и всегда, когда умирает богатый человек, начинаются пересуды о том, кто именно что именно унаследует из его состояния.

Кристал Харрис на 60 лет моложе Хефнера | Источник: AP 2017

Насколько известно, состояние Хефнера достигает 50 миллионов долларов, хотя некоторые издания называют и более внушительные цифры.

Американская пресса цитирует источники, близкие к семье Хефнера, по словам которых, возможные наследники вряд ли будут бороться между собой — в основном потому, что его третьей и последней жене Кристал Харрис еще до свадьбы было ясно сказано (и подкреплено предбрачным контрактом), что после его смерти она не получит ничего. Хотя они же добавляют, что без денег она не останется.

Кристал Харрис на 60 лет моложе Хефнера. Они поженились в 2012 году. Кристал стала третьей и последней женой Хью Хефнера.

Хью Хефнер: «Я обожаю блондинок» | Источник: Reuters
Пресса США пишет, что, скорее всего, состояние Хефнера будет поделено между его четырьмя детьми от двух предыдущих браков. Двое из них годами работали в семейном бизнесе Playboy. Часть денег уйдет на благотворительность.

Особняк Playboy Mansion Хефнер продал в 2016 году за 100 млн долларов своему соседу Даррену Метропулосу. Согласно условиям сделки, Хефнер мог там оставаться до конца своих дней.

Говорят, что Метропулос хочет объединить участки обоих владений и реставрировать построенный в 1927 году Playboy Mansion, вернув ему его первоначальный облик.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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