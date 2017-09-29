Гидрометцентр РТ прогнозирует начало октября солнечным и сухим, но прохладным
(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). «Бабье лето» в Татарстане закончилось в середине сентября, но рассчитывать на солнечную и сухую, правда, прохладную, со слабоположительными температурами днем и небольшими минусами ночью, в октябре еще можно. Об этом на основании предварительных прогнозов на III международной конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: экологические вызовы XXI века» заявил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, сообщает