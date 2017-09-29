Гидрометцентр РТ прогнозирует начало октября солнечным и сухим, но прохладным

Источник: AP 2017

«Активного тепла, которое можно назвать “бабьим летом”, в ближайшее время ждать не стоит. Другое дело, что, по предварительному прогнозу, к началу октября на территории республики установится антициклон», — сказал руководитель метеорологической службы Татарстана.

По ожиданиям синоптиков, этот антициклон принесет достаточно прохладные, тем не менее нормальные для октября температуры воздуха с небольшими ночными минусами и слабоположительными дневными температурами не выше 5−7 градусов. При этом будет ясно и относительно сухо.

По долгосрочным вероятностным прогнозам на отопительный период 2017—2018 года, как пояснил Феликс Гоголь, температуры нынешнего октября и предстоящего марта в республике будут выше нормы (3,1 градуса тепла и 5,7 градуса мороза соответственно), а в ноябре, декабре, январе и феврале — нормы.