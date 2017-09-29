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14:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гидрометцентр РТ прогнозирует начало октября солнечным и сухим, но прохладным

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). «Бабье лето» в Татарстане закончилось в середине сентября, но рассчитывать на солнечную и сухую, правда, прохладную, со слабоположительными температурами днем и небольшими минусами ночью, в октябре еще можно. Об этом на основании предварительных прогнозов на III международной конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: экологические вызовы XXI века» заявил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, сообщает пресс-служба КФУ.

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Источник: AP 2017

«Активного тепла, которое можно назвать “бабьим летом”, в ближайшее время ждать не стоит. Другое дело, что, по предварительному прогнозу, к началу октября на территории республики установится антициклон», — сказал руководитель метеорологической службы Татарстана.

По ожиданиям синоптиков, этот антициклон принесет достаточно прохладные, тем не менее нормальные для октября температуры воздуха с небольшими ночными минусами и слабоположительными дневными температурами не выше 5−7 градусов. При этом будет ясно и относительно сухо.

По долгосрочным вероятностным прогнозам на отопительный период 2017—2018 года, как пояснил Феликс Гоголь, температуры нынешнего октября и предстоящего марта в республике будут выше нормы (3,1 градуса тепла и 5,7 градуса мороза соответственно), а в ноябре, декабре, январе и феврале — нормы.

«Гидрометцентр России не подтверждает, что нынешняя зима будет суровой», — заявил начальник Гидрометцентра РТ.

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