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14:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеж привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

Святыня пробудет в Благовещенском соборе с 5 по 8 октября.

Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского собора в Санкт-Петербурге прибудет в Воронеж в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Воронежской епархии. Митрополит Сергий совершит первый молебен перед святыней в 9:00. Ковчег останется в Благовещенском кафедральном соборе до 8 октября.

Пояс Пресвятой Богородицы — христианская реликвия, которая, по преданию, принадлежала Деве Марии. Первые упоминания о реликвии относятся к X веку. Синаксарь Константинопольской церкви сообщает, что пояс хранился в городе Зила, а затем в отдельной часовне Халкопратийской церкви Константинополя. По другой версии, святыня была в Иерусалиме, а затем — в специальном ковчеге в Константинополе. Согласно преданию, пояс помог излечиться бесноватой жене византийского императора Льва VI, после чего его поместили в золотой ковчег с царской печатью.

Святыня побывает в 11 епархиях ЦФО в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь». Ее реализует синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви с 2012 года. Принесение святынь сопровождается образовательными мероприятиями для молодежи. Очередной этап программы стартовал 19 сентября и завершится 29 октября.

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