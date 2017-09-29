В Воронеж привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского собора в Санкт-Петербурге прибудет в Воронеж в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Воронежской епархии. Митрополит Сергий совершит первый молебен перед святыней в 9:00. Ковчег останется в Благовещенском кафедральном соборе до 8 октября.

Пояс Пресвятой Богородицы — христианская реликвия, которая, по преданию, принадлежала Деве Марии. Первые упоминания о реликвии относятся к X веку. Синаксарь Константинопольской церкви сообщает, что пояс хранился в городе Зила, а затем в отдельной часовне Халкопратийской церкви Константинополя. По другой версии, святыня была в Иерусалиме, а затем — в специальном ковчеге в Константинополе. Согласно преданию, пояс помог излечиться бесноватой жене византийского императора Льва VI, после чего его поместили в золотой ковчег с царской печатью.