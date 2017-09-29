В Воронеж привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы
Святыня пробудет в Благовещенском соборе с 5 по 8 октября.
Святыня пробудет в Благовещенском соборе с 5 по 8 октября.
Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского собора в
Пояс Пресвятой Богородицы — христианская реликвия, которая, по преданию, принадлежала Деве Марии. Первые упоминания о реликвии относятся к X веку. Синаксарь Константинопольской церкви сообщает, что пояс хранился в городе Зила, а затем в отдельной часовне Халкопратийской церкви Константинополя. По другой версии, святыня была в Иерусалиме, а затем — в специальном ковчеге в Константинополе. Согласно преданию, пояс помог излечиться бесноватой жене византийского императора Льва VI, после чего его поместили в золотой ковчег с царской печатью.
Святыня побывает в 11 епархиях ЦФО в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь». Ее реализует синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви с 2012 года. Принесение святынь сопровождается образовательными мероприятиями для молодежи. Очередной этап программы стартовал 19 сентября и завершится 29 октября.