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12:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

17-летний подросток вымогал деньги у сверстника

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

В Междуреченске 17-летний подросток вымогал деньги у своего сверстника.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, в апреле сверстник злоумышленника пообещал отдать тому sim-крату для телефона, но не сделал этого. Его товарищ решил потребовать за это деньги, 250 рублей. Подросток отказался, тогда злоумышленник потребовал 500 рублей в переписке в соцсети. После этого он заманил своего приятеля домой к знакомой девушке, где несколько раз ударил его по лицу, требуя уже 1 500 рублей и угрожая избить его. Потерпевший пообещал занять денег у знакомого, но безуспешно. Тогда он привел вымогателя к дому своей родственницы и сказал ему, что возьмет деньги у неё. Подросток зашел к родственнице, но обратно не вышел. Тогда обвиняемый понял, что его обманули и ушел.

Потерпевший парень рассказал родителям обо всем, те обратились в полицию. Когда 17-летнего подростка задержали, он сознался во всем. Ранее он никогда не попадал в поле зрения полиции. Сейчас дело, возбужденное в отношении подростка, передано в суд.

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