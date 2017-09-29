17-летний подросток вымогал деньги у сверстника
В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).
В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).
В Междуреченске 17-летний подросток вымогал деньги у своего сверстника.
Как сообщает
Потерпевший парень рассказал родителям обо всем, те обратились в полицию. Когда 17-летнего подростка задержали, он сознался во всем. Ранее он никогда не попадал в поле зрения полиции. Сейчас дело, возбужденное в отношении подростка, передано в суд.