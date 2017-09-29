17-летний подросток вымогал деньги у сверстника

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, в апреле сверстник злоумышленника пообещал отдать тому sim-крату для телефона, но не сделал этого. Его товарищ решил потребовать за это деньги, 250 рублей. Подросток отказался, тогда злоумышленник потребовал 500 рублей в переписке в соцсети. После этого он заманил своего приятеля домой к знакомой девушке, где несколько раз ударил его по лицу, требуя уже 1 500 рублей и угрожая избить его. Потерпевший пообещал занять денег у знакомого, но безуспешно. Тогда он привел вымогателя к дому своей родственницы и сказал ему, что возьмет деньги у неё. Подросток зашел к родственнице, но обратно не вышел. Тогда обвиняемый понял, что его обманули и ушел.