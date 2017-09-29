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13:05 (мск), источник: РБК

В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»

Комитет Госдумы по культуре подготовил специальное заявление по итогам просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда» с призывом прекратить попытки его запрета.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РБК рассказала первый зампред комитета, депутат от фракции «Справедливой России» Елена Драпеко.

Члены комитета по итогам просмотра «констатируют, что это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны».

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«Особо хотим подчеркнуть, что фильм не содержит никаких материалов, нарушающих российское законодательство, в том числе законодательство, направленное на защиту чувств верующих», — подчеркивается в проекте документа, который Драпеко показала РБК.

Депутаты призывают организовать широкий прокат фильма, это, по их мнению, вызовет «дополнительный интерес к страницам истории» России.

«В очередной раз депутаты комитета заявляют о недопустимости цензуры и нарушения конституционных прав граждан на свободу творчества и на участие в культурной жизни», — резюмируют авторы заявления.

По словам Драпеко, это консолидированная позиция комитета, поддержанная и его председателем, единороссом Станиславом Говорухиным. «Сейчас мы окончательно согласуем текст, и станет понятно, в какой форме комитет его распространит», — рассказала Драпеко.

Депутаты Госдумы, включая Говорухина, пришли в четверг, 28 сентября, на закрытый показ фильма Учителя. Фильм показали в ГУМе. Елена Драпенко от «Справедливой России» заявила по итогам показа РБК, что просмотр фильма поможет «примирить» общество и призвала россиян посмотреть ленту. Депутат Ярослав Нилов сказал, что не нашел в ленте оскорбления чувств верующих. Говорухин сказал РБК, что после просмотра фильма депутаты «стали относиться к Николаю II лучше».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Борис Павлюков
Может хоть Говорухин заткнет эту идиотку...
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