Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Продажи новых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus в порядке живой очереди стартовали в ГУМе в пятницу. За первый час было продано 50−60 моделей, сообщил ТАСС продавец магазина.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Продажи новых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus в порядке живой очереди стартовали в ГУМе в пятницу. За первый час было продано 50−60 моделей, сообщил ТАСС продавец магазина.
«За первый час с начала старта продаж мы продали 50−60 моделей iPhone восьмого поколения», — рассказал сотрудник салона.
Как заявила представитель
По ее словам, каждый год для фанатов создаются разные сюрпризы. Например, в прошлом году появился новый редкий цвет «Черный Оникс».
По мнению одной из покупательниц, в этом году продажа новых iPhone стала более удобной.
У них стартовала акция на сайте: приходи в ГУМ с Никольской улицы, получи талон на электронную очередь и получи телефон в одной из касс магазина, очень удобно. Пришла спокойно со своим талоном и купила iPhone 8 plus 64 gb за 64900 рублей. Я давно хотела эту модель из-за крутой камеры.
Во вторник Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также iPhone X. Цены на iPhone 8 в официальном магазине будут начинаться с 56,99 тыс. pyблей за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 Гб. Самая дорогая модель стоит 76,9 тыс. рублей.
Продажи iPhone 8 начались в России в пятницу в 10 утра, но некоторые ретейлеры начали продажи в полночь. Продажи iPhone X начнутся 3 ноября.