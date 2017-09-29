За звание лучшего водителя автобуса в Волгограде борется женщина
Женщина наравне с мужчинами борется за звание лучшего водителя автобуса в Волгограде.
Женщина наравне с мужчинами борется за звание лучшего водителя автобуса в Волгограде.
Состязания проходят в рамках традиционного конкурса «Лучший по профессии». В этом году впервые за всю историю конкурса в данной номинации наравне с мужчинами за титул борется представительница прекрасного пола — Светлана Оробинская. За рулем общественного транспорта она уже 10 лет.
В рамках первого этапа соревнований водители сдали теорию и выполнили ряд практических заданий: проезд змейкой, по кругу прямым и задним ходом, проезд через тоннельные ворота, заезд в бокс и другие. Сейчас конкурс продолжается, его итоги станут известны в декабре.