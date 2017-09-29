В Казани откроется парк «Весна»
(Город Казань KZN.RU, 29 сентября). 30 сентября в Казани откроется парк «Весна» в одноименном жилом комплексе.
(Город Казань KZN.RU, 29 сентября). 30 сентября в Казани откроется парк «Весна» в одноименном жилом комплексе.
Для жителей города и гостей парка будет организована большая развлекательная программа с конкурсами и призами. Открытие состоится в 10.30 по адресу ул. А. Аббасова, 12.
Парк «Весна» расположен на берегу реки Нокса. Территория парка будет разделена на 3 локации: для активного отдыха, семейных прогулок и набережную, первая из которых открывается в этом году.
Для любителей пеших прогулок и утренних пробежек в парке предусмотрены аллеи и велодорожки. В активной зоне разместится
Для безопасности всю территорию парка оборудуют камерами видеонаблюдения, сообщают организаторы.