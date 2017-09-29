В Казани откроется парк «Весна»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Для жителей города и гостей парка будет организована большая развлекательная программа с конкурсами и призами. Открытие состоится в 10.30 по адресу ул. А. Аббасова, 12.

Парк «Весна» расположен на берегу реки Нокса. Территория парка будет разделена на 3 локации: для активного отдыха, семейных прогулок и набережную, первая из которых открывается в этом году.

Для любителей пеших прогулок и утренних пробежек в парке предусмотрены аллеи и велодорожки. В активной зоне разместится экстрим-парк. Для семейного отдыха в парке будет детская игровая зона, уютные скамейки. Специальная зона с газонным покрытием предусмотрена для любителей йоги. На всей территории парка будут оборудованы деревянные пешеходные настилы. Отдельную площадку организуют для выгула домашних животных.