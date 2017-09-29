Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спецназовец «Альфы»: как я ликвидировал организатора «Норд-Оста»
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Уровень ФНЛ. «Локо» разгромил «Злин», Фернандеш установил рекорд
Почему в Канаде 60 русских юниоров, а в КХЛ им нет места?
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Депутаты поделились впечатлениями от «Матильды»
Дочь Сябитовой впервые раскрыла причину развода с мужем - СМИ
Лолита показала, какой худой была в 40 лет - СМИ
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
8Эрмитажные коты нашли новый дом
13:41 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани откроется парк «Весна»

(Город Казань KZN.RU, 29 сентября). 30 сентября в Казани откроется парк «Весна» в одноименном жилом комплексе.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Для жителей города и гостей парка будет организована большая развлекательная программа с конкурсами и призами. Открытие состоится в 10.30 по адресу ул. А. Аббасова, 12.

Парк «Весна» расположен на берегу реки Нокса. Территория парка будет разделена на 3 локации: для активного отдыха, семейных прогулок и набережную, первая из которых открывается в этом году.

Для любителей пеших прогулок и утренних пробежек в парке предусмотрены аллеи и велодорожки. В активной зоне разместится экстрим-парк. Для семейного отдыха в парке будет детская игровая зона, уютные скамейки. Специальная зона с газонным покрытием предусмотрена для любителей йоги. На всей территории парка будут оборудованы деревянные пешеходные настилы. Отдельную площадку организуют для выгула домашних животных.

Для безопасности всю территорию парка оборудуют камерами видеонаблюдения, сообщают организаторы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Казани продолжаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
В Кремле заявили о намерении продолжить ротацию губернаторов
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь