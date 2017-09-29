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13:29 (мск), источник: Sputnik

Художники показали, что общего между узбеками и корейцами

Узбекские художники с корейскими корнями представили около 150 полотен, на которых изображена жизнь и природа Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Академия художеств Узбекистана и посольство Южной Кореи организовали художественную выставку в рамках Korean Festival — 2017, сообщает пресс-служба организации.

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Узбекские художники с корейскими корнями представили картины, на которых изображена жизнь и природа РУ.

Среди авторов экспозиции: Николай Шин, Николай Пак, Анатолий Лигай, Александра Ли, Искра Шин, Лана Лим, Елена Ли, Владимир
Ким.

«Солнечный Узбекистан является для меня дорогой родиной. Я не устаю изображать на своих полотнах ее красоту. Взаимная близость и схожесть двух народов призывают нас трудиться сообща, заниматься творчеством. В моем творчестве превалирует отображение образа жизни узбекского и корейского народов, их общих черт, обычаев», — говорит художник Татьяна Ли.

Гости выставки могут увидеть порядка 150 различных полотен.

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