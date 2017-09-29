Художники показали, что общего между узбеками и корейцами

Узбекские художники с корейскими корнями представили картины, на которых изображена жизнь и природа РУ.

«Солнечный Узбекистан является для меня дорогой родиной. Я не устаю изображать на своих полотнах ее красоту. Взаимная близость и схожесть двух народов призывают нас трудиться сообща, заниматься творчеством. В моем творчестве превалирует отображение образа жизни узбекского и корейского народов, их общих черт, обычаев», — говорит художник Татьяна Ли.