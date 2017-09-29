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14:44 (мск), источник: Вести - Самара

Жители самарского региона могут попрощаться с теплым бабьим летом

Жители региона, похоже, окончательно прощаются с теплым бабьим летом. В ближайшие дни потепление не предвидится.

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Источник: РИА "Новости"

С каждым днём в Самарском регионе будет всё холоднее. Если верить прогнозам синоптиков, то столбик термометра в предстоящие выходные опустится еще ниже, чем сегодня. Это связано с влиянием мощного антициклона с центром над Русским севером.

Впрочем, температура в конце сентября 2017 года будет примерно такая же, что и в предыдущие годы. По сведениям Гидрометцентра, показатели будут приближены к средним многолетним значениям.

В субботу и в воскресенье днём в Самарской области ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Ночью заметно холоднее — от одного до плюс шести. Ветер — от 6 до 11 метров в секунду.

Не исключены осадки, особенно в субботу — местами по региону ожидается дождь.

Начало следующей рабочей недели тоже потепления не обещает.

Впрочем, везде нужно искать свои плюсы. Прохладная погода — отличный повод собраться тёплой компанией и сходить, к примеру, в кино.

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