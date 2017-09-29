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15:13 (мск), источник: Playboy

Главные выставки осени 2017: Такаси Мураками, Бьорк и Миша Most

Поход на выставку — хороший способ получить новые впечатления, а также изменить свой взгляд на привычные сознанию и глазу вещи.

Playboy собрал самые яркие события культурного пространства этой осени.

«Любимов и время. 1917−2017. 100 лет истории страны и человека»
30 августа — 26 октября.
«Музей Москвы».

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В этом году исполняется 100 лет со дня рождения театрального и оперного режиссера и актера Юрия Любимова, создателя «Московского Театра на Таганке».

Над экспозицией трудился главный художник московского театра «Школа современной пьесы» Алексей Трегубов. Он создал своеобразный «зеркальный коридор», в пространстве которого каждый сможет почувствовать себя участником известных постановок Юрия Любимова и познакомиться поближе с историей его творческого пути.

Посетители увидят редкие фото, видеозаписи репетиций, декорации к спектаклям, фрагменты сценографий, предметы искусства из коллекции «Музея Москвы», из личного архива семьи Любимовых и других частных архивов.

Главным событием выставки станет постановка артистов мастерской Брусникина, созданная по мотивам знаменитого спектакля Юрия Любимова «Десять дней, которые потрясли мир». Спектакль будет идти каждый вечер 10 дней подряд с 29 сентября по 8 октября. Актеры проводят зрителей в путешествие через все главные жизненные этапы и постановки культового режиссера.

Миша Most «Эволюция 2.1»
6 сентября — 8 октября.
Центр современного искусства «Винзавод», Москва.

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Номинант премии Кандинского и один из первых уличных художников России Миша Most приглашает на свою персональную выставку в Москве.

Сама выставка — результат взаимодействия человека с машиной. Статичность экспозиции превратится в непрекращающиеся процессы: в размышления о том, как изменится быт художника в эпоху робототехники, и будет ли ему место в этом новом пространстве.

Миша Most будет пытаться найти ответы у вас на глазах с помощью дрона-беспилотника. На выставке представлены произведения, созданные в соавторстве человека с роботом — живопись, инсталляция, скульптура. Все работы отражают три вида связи человека и машины. Первый — создание материала с помощью управляемого механизма, второй — выполнение задач искусственного интеллекта художником, третий, самый главный — совместное творчество человека и робота.

«Константин Бранкузи. Скульптуры, рисунки, фотографии, фильмы»
16 сентября — 12 ноября.
«Мультимедиа Арт Музей», Москва

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Константин Бранкузи один из главных основателей стиля абстрактной скульптуры, ярчайший представитель парижской школы. Но мало кто знает, что он был еще художником и фотографом, снимая свои произведения. Желая подчеркнуть уникальность текстур, он фотографировал с самых неожиданных и непривычных нашему глазу ракурсов.

Вы сможете оценить 150 снимков художника, и это идеальная возможность познакомиться с его миром не сквозь призму изваяний, а заглянуть к нему в душу через объектив.

Это хороший шанс найти в творчестве Бранкузи новые грани. К счастью, абстракционизм предоставляет для этого множество возможностей. Кроме того, на выставке представят его рисунки и скульптуры, в том числе знаменитые «Спящая муза» и «Прометей».

7-я Московская международная биеннале современного искусства
19 сентября — 18 января.
«Новая Третьяковка», Москва.

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Впервые за очень долгое время московская международная биеннале современного искусства обошлась без экспериментов с формой и представила вполне традиционную выставку. В этом году куратором выставки стала Юко Хасегава — вeдущий спeциaлист современного искусства кaк в Япoнии, тaк и в мирe. Параллельная программа мероприятия включила в себя 72 проекта на разных площадках.

В качестве центральной идеи выступила концепция «заоблачного леса», раскрывающая мысль об отчужденности людей в эпоху виртуальной реальности, взаимодействии разных поколений, культур и свобод,

Свои работы для участия в биеннале представили 52 художника из 25 стран, включая таких креаторов и провокаторов, как Олафур Элиассон, Мэтью Барни, Пьер Юиг, Лор Пруво, Хуссейн Чалаян и певица Бьорк с самым громким проектом выставки. В своей диджитал-инсталляции рок вокалистка соединила шесть аудиовизуальных произведений и одну интерактивную инсталляцию, гармонично объединив исландские традиции и современные технологии.

Такаси Мураками «Будет ласковый дождь»
29 сентября — 4 февраля.
Музей современного искусства «Гараж», Москва.

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Первая персональная выставка в России суперзвезды японской современной культуры — Такаси Мураками. «Будет ласковый дождь» состоит из пяти разделов, каждый из которых посвящен тому или иному феномену азиатской культуры, освоенной в художественной практике автора.

Работы экспозиции отражают позицию Мураками в отношении национальных культур, которая заключается в переосмыслении и объединении традиций Востока и Запада. Художник тщательно продумывает образы, в которых нет разделения на «высокое» и «низкое», предназначенное для элиты или доступное массам. Он играет с такими противоположностями, оставаясь предельно понятным.

Всего на выставке будет представлено 80 картин, включая живопись, графику, полнометражные фильмы и анимацию. Центральным объектом выставки станет серия работ «Малыш», посвященная бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки.

«Октябрь»
1 октября — 17 декабря
Институт русского реалистического искусства, Москва.

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Серия графических и живописных работ Александра Лабаса, посвященная Октябрьской революции, занимает особое место и в истории советского искусства, и в творчестве художника. На выставке будет представлено более 50 произведений, включая знаменитые работы «Начало восстания на Тверской улице», «Баррикады на Арбатской площади в октябрьские дни 1917 года» и «Выступление Владимира Ленина на Красной площади».

Одной из тех работ, что впервые увидят свет, окажется редкий автопортрет Лабаса из костромского художественного музея. Только треть из общего количества произведений показывалась до этого в Москве. В экспозицию войдут архивные фотографии 1917−1923 годов, а также впервые будут представлены документальные материалы (личное дело Лабаса) из государственного военного архива.

«Густав Климт. Эгон Шиле. Рисунки из музея Альбертина»
10 октября — 14 января.
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва.

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Пушкинский музей в октябре представит первую совместную выставку работ известных австрийских художников Густава Климта и Эгона Шиле. В экспозиции будет представлено более 120 произведений из крупнейшего собрания графики «Галереи Альбертина». Климта и Шиле знают и любят в России, но такая большая выставка здесь проводится впервые.

Произведения откроют публике подробности всех этапов творчества Густава Климта, известного представителя венского сецессиона (объединений художников, отвергавших академические доктрины и выступавших провозвестниками стиля «м») и Эгона Шиле, его ученика, быстро овладевшего самыми разными направлениями модерна. Изображения с обнаженными моделями, иллюстрации, автопортреты и другие рисунки расширят ваши представления о красоте и выразительности.

Екатерина Заремба

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