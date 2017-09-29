В выходные в Челябинске будут ограничено движение транспорта
В выходные в Челябинске будут ограничено движение транспорта. Троллейбусы в выходные дни будут ходить по временной схеме.
В выходные в Челябинске будут ограничено движение транспорта. Троллейбусы в выходные дни будут ходить по временной схеме.
Так, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского в направлении центра города, продлевается закрытие движения троллейбусов до 23−00 часов 2 октября. Об этом сообщает
В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:
— вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ».
— вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег» в прямом и обратном направлении.
Троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская — ЧТЗ».
Также, в связи с дорожными работами по улице Бажова от проспекта Победы до проспекта Комарова, продлевается закрытие движения троллейбусов до 23−00 часов 30 сентября.
Троллейбусы № 19 проследуют по маршруту «ПКиО — ЖБИ», троллейбусы № 21 направляются по маршруту «ж/д вокзал — ЖБИ», троллейбусы маршрута № 26 проследуют по трассе «ул. Молдавская — ЧТЗ».
В выходные будет ограничено и движение транспорта по Копейскому шоссе ограничат.
Для проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по Копейскому шоссе, на участке от улицы Гагарина до улицы Трубников, будет ограничено движение транспорта с 23−00 часов 29 сентября до 06−00 часов 4 октября.