В выходные в Челябинске будут ограничено движение транспорта

Так, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского в направлении центра города, продлевается закрытие движения троллейбусов до 23−00 часов 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

— вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ».

— вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег» в прямом и обратном направлении.

Троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская — ЧТЗ».

Также, в связи с дорожными работами по улице Бажова от проспекта Победы до проспекта Комарова, продлевается закрытие движения троллейбусов до 23−00 часов 30 сентября.

Троллейбусы № 19 проследуют по маршруту «ПКиО — ЖБИ», троллейбусы № 21 направляются по маршруту «ж/д вокзал — ЖБИ», троллейбусы маршрута № 26 проследуют по трассе «ул. Молдавская — ЧТЗ».

В выходные будет ограничено и движение транспорта по Копейскому шоссе ограничат.