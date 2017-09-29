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13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцам предлагают придумать название для нового сквера

Свои варианты необходимо отправить до 6 октября.

Жителям Ленинского района города и всем желающим уфимцам предлагают придумать свое название для сквера, расположенного по улице Революционной (от улицы Цюрупы и до улицы Ленина). Предложения горожан принимаются в соцсетях: «ВКонтакте», а также на «Фейсбуке». Необходимо оставить комментарий с вашим вариантом названия.

Озвучить свое предложение нужно до 6 октября 2017 года. С помощью народного голосования выберут три варианта, среди которых экспертная комиссия выберет лучшее.

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