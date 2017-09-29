Уфимцам предлагают придумать название для нового сквера

Жителям Ленинского района города и всем желающим уфимцам предлагают придумать свое название для сквера, расположенного по улице Революционной (от улицы Цюрупы и до улицы Ленина). Предложения горожан принимаются в соцсетях: «ВКонтакте», а также на «Фейсбуке». Необходимо оставить комментарий с вашим вариантом названия.