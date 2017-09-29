В Ростове отменяют одну из ключевых маршруток № 59-МТ
С 10 октября в Ростове отменяется маршрутное такси № 59-МТ «мкр. Левенцовский — Филиал часового завода».
С 10 октября в Ростове отменяется маршрутное такси № 59-МТ «мкр. Левенцовский — Филиал часового завода».
По сведениям ресурса «Ростовский Городской Транспорт», основанием для этого является решение департамента транспорта города.
Отметим, что микроавтобусы данного маршрута являются наиболее частоходящим городским транспортом по улице Красноармейской. Интересен и тот факт, что № 59-МТ является единственным маршрутным такси перевозчика ОАО «Ростов-Авто»: кроме этого компания обслуживает только автобусные маршруты № 35 и № 35А.
По пока неподтвержденной официально информации, схема маршрутного такси № 40-МТ будет продлена от конечной в районе Сельмаша до Филиала часового завода. Обслуживанием № 40-МТ занимается предприятие ООО «Автоколонна-1559». Схема маршрутного такси № 40-МТ будет продлена от конечной в районе Сельмаша до Филиала часового завода, а количество графиков будет увеличено. Обслуживанием № 40-МТ занимается предприятие ООО «Автоколонна-1559».