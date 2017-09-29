В Ростове отменяют одну из ключевых маршруток № 59-МТ

По сведениям ресурса «Ростовский Городской Транспорт», основанием для этого является решение департамента транспорта города.

Отметим, что микроавтобусы данного маршрута являются наиболее частоходящим городским транспортом по улице Красноармейской. Интересен и тот факт, что № 59-МТ является единственным маршрутным такси перевозчика ОАО «Ростов-Авто»: кроме этого компания обслуживает только автобусные маршруты № 35 и № 35А.