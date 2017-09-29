В Железнодорожном районе отключат холодную воду

2 октября в Железнодорожном районе будет сдана в эксплуатацию новая магистральная сеть холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Для подключения последнего участка трубопровода в понедельник, 2 октября с 9.30 до 23.00 будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

Копылова, 44, 48, 50, 66; Пролетарская, 31, 47; Ладо Кецховели, 28. Менжинского, 11, 15,15а, 17.

Холодную воду будут подвозить с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00. Точки стоянки автоцистерны — ул. Копылова, 66, 50, 48.