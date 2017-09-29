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15:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Предприниматели Иркутска намерены провести митинг из-за административного давления властей

Предпринимательское сообщество Иркутска намерено провести митинг для привлечения внимания общества и властей к проблемам бизнеса в области.

Мероприятие предварительно заявлено на 12 октября на площади перед ДС «Труд». Ожидается, что в митинге примут участие около 500 человек. Об этом корр. ИА IrkutskMedia рассказал один из организаторов мероприятия, председатель первичной профсоюзной организации предпринимателей Иркутской области Алексей Жемчужников.

Напомним, департамент недвижимости Минэкономразвития России направил официальный ответ на проблемный вопрос сотен тысяч предпринимателей страны: «Нужен ли договор аренды на предоставление земельного участка для нестационарного торгового объекта, который включен в схему размещения?» В разъяснении министерства отмечается, что если НТО включен в схему размещения, то собственник имеет право использовать земельный участок без разрешения со стороны региональной или муниципальной власти, то есть без наличия договора на предоставление земельного участка или иного договора. Кроме того, подчеркивается, что владельцы павильонов не обязаны платить за использование земель в случае отсутствия у них договоров или иного сервитута со стороны властей. Данное заявление федерального министерства дает отчетливо понять, что все действия администрации Иркутска по сносу павильонов на территории города имеют не правовой характер. Мотивируя пунктом 2.2.2., муниципальные власти в одностороннем порядки расторгли десятки договоров аренды с собственниками НТО, лишив людей работы и возможности заработка.

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