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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Власти отказались вернуть детей жительнице Урала, удалившей себе грудь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Свердловские власти отказались вернуть двух приемных детей жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских, которых у нее забрали, сославшись на имеющееся у женщины заболевание, говорится в официальном ответе министерства соцполитики региона на обращение Савиновских.

Женщина опубликовала скан ответа министерства на своей странице в Facebook.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки. Позже власти заявили, что детей у женщины забрали из-за наличия у нее заболевания, при котором не разрешается усыновлять детей. Однако адвокат Юлии Савиновских опроверг наличие у нее заболевания.

«В целях рассмотрения фактов, указанных в вашем обращении, министерством социальной политики Свердловской области были запрошены для проверки ваших доводов материалы из управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург. По результатам рассмотрения материалов нарушений в деятельности управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург не выявлено», — говорится в документе.

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Ведомство также отмечает, что опекуны могут быть освобождены от исполнения обязанностей по инициативе органов опеки «в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя».

«Такие противоречия были установлены органами опеки и попечительства, что стало причиной изъятия детей из вашей семьи», — говорится в сообщении.

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