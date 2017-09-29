Власти отказались вернуть детей жительнице Урала, удалившей себе грудь

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки. Позже власти заявили, что детей у женщины забрали из-за наличия у нее заболевания, при котором не разрешается усыновлять детей. Однако адвокат Юлии Савиновских опроверг наличие у нее заболевания.