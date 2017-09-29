Названа главная причина смертности в Молдове

Источник: Actualitati.md

В группу риска входят страдающие от высокого артериального давления, любители табака, страдающие от лишнего веса и те, кто мало двигается.

Отметим, что сегодня, 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В этом году событие проходит под девизом Поделись силой своего сердца.