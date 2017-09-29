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14:01 (мск), источник: Actualitati.md

Названа главная причина смертности в Молдове

Специалисты утверждают, что главная причина преждевременных смертей в Молдове это сердечно-сосудистые заболевания. Слабое сердце в 80% случае является фактором ранней кончины.

Источник: Actualitati.md

В группу риска входят страдающие от высокого артериального давления, любители табака, страдающие от лишнего веса и те, кто мало двигается.

Отметим, что сегодня, 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В этом году событие проходит под девизом Поделись силой своего сердца.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ежегодно сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной порядка 17,7 млн смертей. При такой тенденции, заявляют специалисты, в 2030 году это число может достигнуть 23 миллионов.

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