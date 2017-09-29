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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Швыдкой: скандал вокруг «Матильды» определяет уровень культуры в обществе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Скандал вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя служит «лакмусовой бумажкой» для определения уровня культуры российского общества, заявил специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

Источник: РИА Новости

«То, что происходит вокруг “Матильды”, — это лакмусовая бумажка состояния культуры в обществе и недопонимания фундаментального её роли», — сказал Швыдкой журналистам.

По его словам, в том, что происходит вокруг «Матильды», «очень много дикости». Швыдкой отметил, что это происходит от неразвитости общественных вкусов и недостатка образования.

«То, что власти могут изменить ситуацию вокруг фильма “Матильда” или вокруг памятника Калашникову, я думаю, это большая иллюзия. Вообще в обществе действительно существуют разные группы людей, у которых разные представления о культуре. Если вы помните, вчера один из депутатов, господин Милонов вообще сказал, что нужно прекратить финансирование искусства до тех пор, пока мы не определим, что нравится государству. Но государство, это же абстракция. Государство не существует для того, чтобы определять что плохо и хорошо в искусстве», — заметил Швыдкой.

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.

Эксперты обсудили фильм Учителя «Матильда»
Во время загрузки произошла ошибка.
19 сентября© Ньюстюб
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