Швыдкой: скандал вокруг «Матильды» определяет уровень культуры в обществе

«То, что власти могут изменить ситуацию вокруг фильма “Матильда” или вокруг памятника Калашникову, я думаю, это большая иллюзия. Вообще в обществе действительно существуют разные группы людей, у которых разные представления о культуре. Если вы помните, вчера один из депутатов, господин Милонов вообще сказал, что нужно прекратить финансирование искусства до тех пор, пока мы не определим, что нравится государству. Но государство, это же абстракция. Государство не существует для того, чтобы определять что плохо и хорошо в искусстве», — заметил Швыдкой.