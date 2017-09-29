Московский Кремль на зиму сократил время прохода туристов
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский Кремль переходит на «зимнее время» и на полчаса сокращает время прохода туристов.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский Кремль переходит на «зимнее время» и на полчаса сокращает время прохода туристов.
«В связи с переходом на зимний туристический сезон с 1 октября 2017 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 10:00 до 17:00», — сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). Летом Кремль открывается для посетителей с 09:30 мск.
В ФСО также напомнили, что «по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений».
В Центре по связям с прессой и общественностью ТАСС сказали, что очередная церемония пройдет 30 сентября. С 15 апреля 2017 г. в Кремле проходит 13-й сезон традиционной церемонии. Посмотреть ее может любой желающий, имеющий входной билет в Кремль, в стоимость которого включено и посещение музеев Московского Кремля.