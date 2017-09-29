Московский Кремль на зиму сократил время прохода туристов

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«В связи с переходом на зимний туристический сезон с 1 октября 2017 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 10:00 до 17:00», — сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). Летом Кремль открывается для посетителей с 09:30 мск.

В ФСО также напомнили, что «по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений».

Однако летний сезон пока продолжается для Президентского полка ФСО, который каждую субботу в теплое время года проводит торжественную церемонию развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля.