Поклонская высказалась о просмотре «Матильды» депутатами

Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после “необходимого” просмотра фильма “Матильда” несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тысяч граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже

Наталья Поклонская (орфография и пунктуация сохранены)