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15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Поклонская высказалась о просмотре «Матильды» депутатами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала неправдой слова парламентария и режиссера Станислава Говорухина, посчитавшего число протестующих против картины «Матильда» незначительным.

Источник: РИА "Новости"

Она прокомментировала в Facebook в пятницу, 29 сентября, прошедший накануне закрытый показ ленты.

Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после “необходимого” просмотра фильма “Матильда” несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тысяч граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже
Наталья Поклонская
(орфография и пунктуация сохранены)
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К посту депутат прикрепила видеозапись, на которой Говорухин общается с журналистами после просмотра «Матильды». «Ну что такое 100 тысяч подписей в стране, где проживают 146 миллионов человек», — сказал кинематографист.

Закрытый показ ленты режиссера Алексея Учителя состоялся 28 сентября.

В июле Поклонская направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России 100 тысяч обращений оскорбленных «Матильдой» граждан.

Картина Учителя выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Она посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Любовь Автухова
Поклонская, угомонись уже. Больше забот что ли в стране нет?
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