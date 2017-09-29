Специалисты вычислили оптимальное время мытья рук

Специалисты уверены, чтобы определить оптимальную продолжительность мытья рук не обязательно использовать таймер, так как можно просто пропеть «Happy Birthday to You» два раза. Этого времени не будет достаточно для того, чтобы ликвидировать всех болезнотворных микробов, однако его вполне хватит, чтобы уничтожить все бактерии и вирусы, которые способны вызвать грипп, ОРВИ и расстройство желудочно-кишечного тракта.