Специалисты вычислили оптимальное время мытья рук
Исследователи из Великобритании выяснили, что человеку необходимо мыть руки в течение минимум 20 секунд для того, чтобы полностью ликвидировать вредные бактерии.
Исследователи из Великобритании выяснили, что человеку необходимо мыть руки в течение минимум 20 секунд для того, чтобы полностью ликвидировать вредные бактерии.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию, представленную Королевским Фармацевтическим обществом.
Специалисты уверены, чтобы определить оптимальную продолжительность мытья рук не обязательно использовать таймер, так как можно просто пропеть «Happy Birthday to You» два раза. Этого времени не будет достаточно для того, чтобы ликвидировать всех болезнотворных микробов, однако его вполне хватит, чтобы уничтожить все бактерии и вирусы, которые способны вызвать грипп, ОРВИ и расстройство
Согласно проведенному исследованию, стандартное мытье рук помогает предотвратить порядка трети случаев диареи и 16% случаев заражения респираторными инфекциями.