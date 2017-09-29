Размер Нобелевской премии увеличен впервые с 2001 года

«Со следующей недели начнутся объявления лауреатов Нобелевской премии 2017 г., и мы рады сообщить, что в этом году мы повышаем сумму премии на один миллион шведских крон», — сказал председатель фонда Карл-Хенрик Хельдин, слова которого приводятся в пресс-релизе.