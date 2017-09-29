В Калининграде суд признал незаконным хостел в жилой пятиэтажке

«В него тут же заселились больше десяти мужчин кавказской национальности. Новые соседи ставили свои машины перед подъездом, в том числе на пешеходной зоне. А уж если всей компанией они начинали у себя на лоджии курить, то даже на своём четвёртом я не могла открыть окна — дышать нечем. Как-то раз муж сделал одному из постояльцев замечание, что его машина стоит в неположенном месте, так дело чуть не дошло до драки», — рассказала одна из жильцов по имени Гуля.