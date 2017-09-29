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17:14 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде суд признал незаконным хостел в жилой пятиэтажке

Жители пятиэтажки на ул. Портовой в Калининграде подали коллективный иск с требованием закрыть расположенный в их доме хостел и выиграли суд. Об этом сообщает газета «Страна Калининград».

По словам жильцов, хостел открыла новая владелица квартиры на первом этаже. После ремонта на 60 «квадратах» появилось два туалета и восемь двухъярусных кроватей.

«В него тут же заселились больше десяти мужчин кавказской национальности. Новые соседи ставили свои машины перед подъездом, в том числе на пешеходной зоне. А уж если всей компанией они начинали у себя на лоджии курить, то даже на своём четвёртом я не могла открыть окна — дышать нечем. Как-то раз муж сделал одному из постояльцев замечание, что его машина стоит в неположенном месте, так дело чуть не дошло до драки», — рассказала одна из жильцов по имени Гуля.

Жильцы обратились с иском о признании его деятельности незаконной и о её прекращении в Московский районный суд Калининграда.

Изучив материалы, суд сделал вывод, что действующее законодательство не содержит определённых норм, запрещающих размещение хостелов в жилых многоквартирных домах. Однако эти организации должны соответствовать закону «Об основах туристской деятельности в РФ», Жилищному кодексу и другим правилам.

Решение суда не вступило в законную силу, хозяйка хостела подала апелляционную жалобу. По её мнению, соседи необъективны.

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