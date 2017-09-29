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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл: оскорбление религиозных чувств — одна из форм экстремизма

ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в беседе с муфтием Узбекистана Усмонхоном Алимовым назвал оскорбление религиозных чувств одной из форм экстремизма.

Источник: РИА "Новости"
«Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма, это то, что расшатывает основы общественного бытия, то, что провоцирует внутренние конфликты», — сказал он в пятницу в ходе своего визита в Узбекистан.

При этом традиционные религии, по мнению предстоятеля, «призваны укреплять основы национального бытия».

Патриарх Кирилл призвал религиозных лидеров «работать со своей паствой, но воспитывать эту паству в духе уважения друг к другу, в заботе о стабильности общественной жизни, в заботе о благе государственном».

Он отметил, что иногда СМИ недостаточно деликатно относятся к чувствам людей, оскорбляются религиозные чувства православных, мусульман, иудеев, буддистов, и в РФ в рамках Межрелигиозного совета России представители разных религий реагируют на это солидарно. «Считаем что это очень правильный ответ», — резюмировал патриарх.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Николай Будуров
прекрасно, что Святейший поддерживает контакты с высшими сановниками иных религий и конфессий,ибо фанатизм есть беда для всякой и любой другой традиционной...
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