В октябре участковые постучат в квартиры челябинцев

Со второго октября в Челябинске пройдет акция «Ваш участковый», сообщают в пресс-службе администрации города.

В течение месяца полицейские будут ходить по квартирам и беседовать с гражданами о пресечении преступлений и административных правонарушений.

«Участковые пройдут по квартирам, раздадут визитки со своими графиками работ и контактными данными, проверят по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете или освободившихся из мест лишения свободы, а также владельцев оружия», — рассказывает временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Челябинску полковник полиции Дмитрий Золотухин.