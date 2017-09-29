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15:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

В октябре участковые постучат в квартиры челябинцев

Полицейские пройдут по квартирам и раздадут визитки со своими контактными данными.

Со второго октября в Челябинске пройдет акция «Ваш участковый», сообщают в пресс-службе администрации города.

В течение месяца полицейские будут ходить по квартирам и беседовать с гражданами о пресечении преступлений и административных правонарушений.

«Участковые пройдут по квартирам, раздадут визитки со своими графиками работ и контактными данными, проверят по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете или освободившихся из мест лишения свободы, а также владельцев оружия», — рассказывает временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Челябинску полковник полиции Дмитрий Золотухин.

Мероприятие призвано повысить эффективность профилактической работы.

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