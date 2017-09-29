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15:41 (мск), источник: Интерфакс

Суд обязал Росавиацию восстановить лицензию выпускника Челябинского летного училища

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск выпускника Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА), просившего признать незаконным приказ Росавиации о лишении его лицензии коммерческого пилота, сообщила «Интерфаксу» консультант суда Наталья Прохорова в пятницу.

В частности, суд признал незаконным приказ Росавиации от 12 июля 2017 года о лишении Романа Волкова свидетельства пилота и обязал госорган восстановить его документ в Реестре выданных свидетельств авиационного персонала.

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В материалах дела отмечается, что истец поступал в ЧЛУГА, будучи уверенным в законности учебной деятельности учреждения.

В частности учебно-тренировочному центру Челавиа в 2013 году была выдана лицензия на образовательную деятельность по программам летной подготовки, которая действительна по настоящее время, и другие разрешительные документы. При этом истец затратил на обучение почти 1,7 млн рублей.

Змдиректора ЧЛУГА Сергей Хатунцев сообщил агентству, что ранее подобный иск еще одного их выпускника был удовлетворен судом в Иркутске. По его сведениям, еще свыше двадцати исков от лишенных лицензии пилотов находятся в судах Хабаровска, Владивостока, Екатеринбурга и Москвы.

Хатунцев также отметил, что руководство ЧЛУГА обжалует решение Копейского городского суда (Челябинской области), который на этой неделе признал незаконной деятельность частного училища по подготовке пилотов.

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