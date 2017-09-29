Реконструкция Московского вокзала Нижнего Новгорода завершится в апреле 2018 года

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По его словам, в данный момент уже освоены 400 млн. из 1,740 млрд. рублей, выделенных на реконструкцию и модернизацию вокзала. Завершить все работы планируется до Чемпионата мира по футболу — в апреле 2018 года.

В рамках реконструкции будут отремонтированы все платформы, внутренние помещения вокзала, а также установлены лифты для инвалидов, которые будут доставлять их на платформы.

Как сообщалось ранее, в 2017 году планируется реконструкция двух платформ, холла и фасада Московского вокзала.

Напомним, на базе вокзала планируется создание крупного транспортно-пересадочного узла, включающего в себя расширение зон обслуживания пассажиров и реконструкцию первой платформы привокзальной площади.