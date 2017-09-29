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15:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Реконструкция Московского вокзала Нижнего Новгорода завершится в апреле 2018 года

Как сообщил в ходе пресс-конференции начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Анатолий Лесун, работы по реконструкции идут согласно графику.

Источник: Reuters

По его словам, в данный момент уже освоены 400 млн. из 1,740 млрд. рублей, выделенных на реконструкцию и модернизацию вокзала. Завершить все работы планируется до Чемпионата мира по футболу — в апреле 2018 года.

В рамках реконструкции будут отремонтированы все платформы, внутренние помещения вокзала, а также установлены лифты для инвалидов, которые будут доставлять их на платформы.

Как сообщалось ранее, в 2017 году планируется реконструкция двух платформ, холла и фасада Московского вокзала.

Напомним, на базе вокзала планируется создание крупного транспортно-пересадочного узла, включающего в себя расширение зон обслуживания пассажиров и реконструкцию первой платформы привокзальной площади.

В рамках реконструкции в центральный зал вокзала будет встроена дополнительная антресоль с эскалаторами, установлены лифтовые подходы, чтобы сделать второй этаж более доступным.

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