Реконструкция Московского вокзала Нижнего Новгорода завершится в апреле 2018 года
Как сообщил в ходе
Как сообщил в ходе
По его словам, в данный момент уже освоены 400 млн. из 1,740 млрд. рублей, выделенных на реконструкцию и модернизацию вокзала. Завершить все работы планируется до Чемпионата мира по футболу — в апреле 2018 года.
В рамках реконструкции будут отремонтированы все платформы, внутренние помещения вокзала, а также установлены лифты для инвалидов, которые будут доставлять их на платформы.
Как сообщалось ранее, в 2017 году планируется реконструкция двух платформ, холла и фасада Московского вокзала.
Напомним, на базе вокзала планируется создание крупного
В рамках реконструкции в центральный зал вокзала будет встроена дополнительная антресоль с эскалаторами, установлены лифтовые подходы, чтобы сделать второй этаж более доступным.