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17:16 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове изменится схема организации движения по улице Пойменной

В Ростове с 7 октября изменится схема организации движения по улице Пойменной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения планируются из-за дорожных работ на Южном подъезде к Ростову.

Предусмотрено прекращение движения по путепроводу улицы Пойменной (продолжение моста в створе проспекте Сиверса над проезжей частью Южного подъезда) и открытие движения по съезду с временной дороги под путепроводом улицы Пойменной.

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