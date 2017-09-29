В Ростове изменится схема организации движения по улице Пойменной
В Ростове с 7 октября изменится схема организации движения по улице Пойменной. Об этом сообщает
В Ростове с 7 октября изменится схема организации движения по улице Пойменной. Об этом сообщает
Ограничения планируются
Предусмотрено прекращение движения по путепроводу улицы Пойменной (продолжение моста в створе проспекте Сиверса над проезжей частью Южного подъезда) и открытие движения по съезду с временной дороги под путепроводом улицы Пойменной.