Пассажиры «ВИМ-АВИА» улетят из Крыма рейсами «Уральских авиалиний»

«Уральские авиалинии» перевезут пассажиров с билетами «ВИМ-АВИА» на рейсах из аэропорта «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

— С 29 сентября авиакомпания Ural Airlines перевозит пассажиров с билетами «ВИМ-АВИА» на собственных рейсах до 16 октября 2017 года. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест, — отметили в пресс-службе. — Пассажиры «ВИМ-АВИА» с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете совпадает с маршрутом «Уральских авиалиний».

Для посадки на рейс клиентам в аэропорту «Симферополь» необходимо обращаться в представительство авиакомпании «Уральские авиалинии».

КОНКРЕТНО.