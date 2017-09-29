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18:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Пассажиры «ВИМ-АВИА» улетят из Крыма рейсами «Уральских авиалиний»

Для этого надо лишь иметь на руках билет авиакомпании-банкрота.

«Уральские авиалинии» перевезут пассажиров с билетами «ВИМ-АВИА» на рейсах из аэропорта «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

— С 29 сентября авиакомпания Ural Airlines перевозит пассажиров с билетами «ВИМ-АВИА» на собственных рейсах до 16 октября 2017 года. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест, — отметили в пресс-службе. — Пассажиры «ВИМ-АВИА» с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете совпадает с маршрутом «Уральских авиалиний».

Для посадки на рейс клиентам в аэропорту «Симферополь» необходимо обращаться в представительство авиакомпании «Уральские авиалинии».

КОНКРЕТНО.

Уточнить наличие рейсов по нужному направлению можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com в разделе «Расписание», в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8−800−7700−262, а также в авиакассах и представительстве авиакомпании в Симферополе по телефону 8−912−280−05−96.

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