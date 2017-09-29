Пассажиры «ВИМ-АВИА» улетят из Крыма рейсами «Уральских авиалиний»
Для этого надо лишь иметь на руках билет
Для этого надо лишь иметь на руках билет
«Уральские авиалинии» перевезут пассажиров с билетами «ВИМ-АВИА» на рейсах из аэропорта «Симферополь». Об этом сообщает
— С 29 сентября авиакомпания Ural Airlines перевозит пассажиров с билетами «ВИМ-АВИА» на собственных рейсах до 16 октября 2017 года. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест, — отметили в
Для посадки на рейс клиентам в аэропорту «Симферополь» необходимо обращаться в представительство авиакомпании «Уральские авиалинии».
КОНКРЕТНО.
Уточнить наличие рейсов по нужному направлению можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com в разделе «Расписание», в мобильном приложении UralAirlines, по телефону