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16:12 (мск), источник: ИА Башинформ

ГИБДД предупреждает о массовых проверках в Башкирии

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. С сегодняшнего дня в Башкортостане начинаются массовые проверки водителей.

Они связаны с предстоящими выходными, традиционно к концу недели транспортный поток в республике увеличивается в разы.

Профилактические мероприятия проводятся для поддержания безопасности на дорогах.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, очередность проезда, выполнять требования сигналов светофора и дорожных знаков. Особое внимание инспекторы будут уделять выявлению нетрезвых водителей.

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