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18:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Крым: сильный ветер сохранится и в субботу

В непогоду лучше не выходить на улицу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 46% 764 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Завтра, в субботу, на полуострове по-прежнему будет штормовой ветер17−22 м/с.

Спасатели, чтобы упредить различные чрезвычайные и внештатные ситуации разослали экстренное предупреждение о непогоде на выходные.

— 30 сентября в Крыму и в городе Симферополе сохранится сильный северо-восточный ветер 17−22 м/с., — говориться в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

Крымские спасатели настойчиво рекомендуют гостям и жителям полуострова без особой нужды не выходить из помещения, отказаться от отдыха на свежем воздухе — туристические походы лучше отложить на более погожие деньки, и ни в какое случае не выходить в море.

Если же вы горите желанием совершить путешествие на материк, через Керченскую паромную переправу, то нужно отслеживать изменения в режиме работы переправы в онлайн-режиме на официальном сайте ООО «Морская дирекция» и о телефону горячей линии 8−989−299−42−60.

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