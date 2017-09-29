Крым: сильный ветер сохранится и в субботу

Источник: Reuters

Завтра, в субботу, на полуострове по-прежнему будет штормовой ветер17−22 м/с.

Спасатели, чтобы упредить различные чрезвычайные и внештатные ситуации разослали экстренное предупреждение о непогоде на выходные.

— 30 сентября в Крыму и в городе Симферополе сохранится сильный северо-восточный ветер 17−22 м/с., — говориться в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

Крымские спасатели настойчиво рекомендуют гостям и жителям полуострова без особой нужды не выходить из помещения, отказаться от отдыха на свежем воздухе — туристические походы лучше отложить на более погожие деньки, и ни в какое случае не выходить в море.