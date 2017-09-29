Крым: сильный ветер сохранится и в субботу
В непогоду лучше не выходить на улицу.
В непогоду лучше не выходить на улицу.
Завтра, в субботу, на полуострове
Спасатели, чтобы упредить различные чрезвычайные и внештатные ситуации разослали экстренное предупреждение о непогоде на выходные.
— 30 сентября в Крыму и в городе Симферополе сохранится сильный
Крымские спасатели настойчиво рекомендуют гостям и жителям полуострова без особой нужды не выходить из помещения, отказаться от отдыха на свежем воздухе — туристические походы лучше отложить на более погожие деньки, и ни в какое случае не выходить в море.
Если же вы горите желанием совершить путешествие на материк, через Керченскую паромную переправу, то нужно отслеживать изменения в режиме работы переправы в