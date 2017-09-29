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17:18 (мск), источник: Informburo.kz

Платные школьные автобусы экспериментально запустят в Астане

Ученики 14 столичных школ смогут добираться на уроки на специальном автобусе.

Источник: Informburo.kz

Управление пассажирского транспорта представило новый проект перевозки школьников в Астане. Коммерческая перевозка разработана управлением совместно с Астана LRT, School Bus и автобусным парком.

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По словам главы управления Бекмырзы Игенбердинова, специалисты уже выбрали 14 школ, которые расположены на улицах с большой загруженностью.

«Сейчас начало учебного года, много детей перевозится на личном транспорте, и улично-дорожная сеть сильно нагружается, особенно в тех местах, где находятся школы. Мы выбрали 14 наиболее серьёзных школ, где идёт нагрузка, провели совещание с директорами, разработали анкеты. По итогам получения информации мы сможем определить регулярность движения школьных перевозок, рентабельность, себестоимость и уже предложить родителям новый формат движения», — сказал он на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвящённых модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации «Программы развития города Астаны на 2016−2020 годы».

Бекмырза Игенбердинов считает, что школьные автобусы не только разгрузят улицы, но и станут отличным средством от стресса, который испытывают родители, везя ребёнка на учёбу.

«Для родителей это будет серьёзная помощь, потому что отвезти своего ребёнка в школу занимает до двух часов минимум в день. Если рассчитать час стоимости работы каждого работника, расходы на топливо, стресс, который испытывают родители… Очень серьёзные проблемы. В течение месяца мы должны собрать со школ данные, обработать и декларировать, какие услуги и в каком формате мы можем предлагать родителям», — отметил он.

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