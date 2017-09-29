Платные школьные автобусы экспериментально запустят в Астане
Ученики 14 столичных школ смогут добираться на уроки на специальном автобусе.
Ученики 14 столичных школ смогут добираться на уроки на специальном автобусе.
Управление пассажирского транспорта представило новый проект перевозки школьников в Астане. Коммерческая перевозка разработана управлением совместно с Астана LRT, School Bus и автобусным парком.
По словам главы управления Бекмырзы Игенбердинова, специалисты уже выбрали 14 школ, которые расположены на улицах с большой загруженностью.
«Сейчас начало учебного года, много детей перевозится на личном транспорте, и
Бекмырза Игенбердинов считает, что школьные автобусы не только разгрузят улицы, но и станут отличным средством от стресса, который испытывают родители, везя ребёнка на учёбу.
«Для родителей это будет серьёзная помощь, потому что отвезти своего ребёнка в школу занимает до двух часов минимум в день. Если рассчитать час стоимости работы каждого работника, расходы на топливо, стресс, который испытывают родители… Очень серьёзные проблемы. В течение месяца мы должны собрать со школ данные, обработать и декларировать, какие услуги и в каком формате мы можем предлагать родителям», — отметил он.