Закон об образовании спровоцирует волнения на Украине — Смирнов

Закон об образовании, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, президент Украины Петр Порошенко подписал в понедельник. В ряде стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств. В Москве также считают, что это нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева.
«Мы прекрасно знаем, что Киев, Днепопетровск, Одесса, Харьков, Николаев продолжают говорить на русском языке, а это большая часть территории Украины. Поэтому это (закон — ред.) — очередной путь в конфликтную ситуацию, которая без вмешательства извне повлияет на целостность Украины и на состояние общественной безопасности с точки зрения межнациональных отношений», — уверен Смирнов.
Глава Госкомнаца Крыма Заур Смирнов.
Как сообщалось, согласно закону, с первого сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран Евросоюза. С первого сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.