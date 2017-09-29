Закон об образовании спровоцирует волнения на Украине — Смирнов

Источник: РИА "Новости"

Закон об образовании, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, президент Украины Петр Порошенко подписал в понедельник. В ряде стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств. В Москве также считают, что это нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева.

«Мы прекрасно знаем, что Киев, Днепопетровск, Одесса, Харьков, Николаев продолжают говорить на русском языке, а это большая часть территории Украины. Поэтому это (закон — ред.) — очередной путь в конфликтную ситуацию, которая без вмешательства извне повлияет на целостность Украины и на состояние общественной безопасности с точки зрения межнациональных отношений», — уверен Смирнов.

Глава Госкомнаца Крыма Заур Смирнов.