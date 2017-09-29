Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародован давний секретный план Британии по вторжению в Россию
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Светская хроника: невеста Баскова на автопробеге
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
17:13 (мск), источник: РИА Крым

Закон об образовании спровоцирует волнения на Украине — Смирнов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). Русский язык является основным для общения на территории ряда областей Украины, поэтому принятие закона об образовании может спровоцировать межнациональные конфликты в стране. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Закон об образовании, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, президент Украины Петр Порошенко подписал в понедельник. В ряде стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств. В Москве также считают, что это нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева.

«Мы прекрасно знаем, что Киев, Днепопетровск, Одесса, Харьков, Николаев продолжают говорить на русском языке, а это большая часть территории Украины. Поэтому это (закон — ред.) — очередной путь в конфликтную ситуацию, которая без вмешательства извне повлияет на целостность Украины и на состояние общественной безопасности с точки зрения межнациональных отношений», — уверен Смирнов.

Глава Госкомнаца Крыма Заур Смирнов.

Как сообщалось, согласно закону, с первого сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран Евросоюза. С первого сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Стоимость трассы «Таврида» возросла до 166 млрд рублей
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
10 главных событий российской кампании в Сирии (фото)
Поклонская ответила депутатам, посмотревшим «Матильду»
Беспошлинный порог для интернет-покупок могут снизить в 50 раз
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь