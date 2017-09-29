Воронежцам предложили пересчитать птиц

Всемирные Дни наблюдений птиц пройдут 30 сентября и 1 октября 2017 года, сообщил союз охраны птиц России. Жителей Воронежской области пригласили к участию в акции.

Всем желающим предлагают понаблюдать за птицами в природе. Их можно считать в пути, из окна автобуса и электрички. Для того чтобы наблюдения попали в международный банк данных, результаты необходимо отправить на официальный сайт.

Данные участника будут отражены на интерактивной карте активности. Все, кто отправит свои результаты, получат сертификаты участника «Дней наблюдений-2017».