Воронежцам предложили пересчитать птиц
Горожан пригласили поучаствовать во всемирной акции.
Горожан пригласили поучаствовать во всемирной акции.
Всемирные Дни наблюдений птиц пройдут 30 сентября и 1 октября 2017 года, сообщил союз охраны птиц России. Жителей Воронежской области пригласили к участию в акции.
Всем желающим предлагают понаблюдать за птицами в природе. Их можно считать в пути, из окна автобуса и электрички. Для того чтобы наблюдения попали в международный банк данных, результаты необходимо отправить на официальный сайт.
Данные участника будут отражены на интерактивной карте активности. Все, кто отправит свои результаты, получат сертификаты участника «Дней наблюдений-2017».
В 2016 году в акции приняло участие около 100 тыс. человек из 34 стран. Все вместе они насчитали 5,8 млн птиц. Россия оказалась чемпионом по количеству участников. Около 59 тыс. человек из 77 регионов России насчитали более 1 млн особей, относящихся к 268 видам.