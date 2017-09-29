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17:10 (мск), источник: РИА Крым

Очистные в Коктебеле снова принимают ассенизаторские машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости (Крым). Компания-арендатор очистных сооружений в Коктебеле возобновила прием неочищенных сточных вод от ассенизаторских машин вопреки решению Росприроднадзора. Об этом РИА Новости (Крым) рассказал Сергей Бережной — генеральный директор ООО «Чистота».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на прошлой неделе работа канализационно-очистных сооружений (КОС) в Коктебеле в очередной раз оказалась в центре скандала. Управление Росприроднадзора по РК и Севастополю возбудила в отношении ООО «Чистота» дело об административном правонарушении. По версии ведомства, фирма осуществляет деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 4 класса опасности при эксплуатации КОС без лицензии.

В свою очередь гендиректор фирмы Сергей Бережной настаивает на том, что лицензия для приема сточных вод и машин в соответствии с действующим законодательством не требуется.

«Ситуация в поселке накалилась до предела. Мне каждый день звонят жители Коктебеля, перевозчики сточных вод с жалобами, что из-за приостановки приема ассенизаторских машин им некуда девать отходы. Дабы избежать сбросов сточных вод вне сливной станции, я, проконсультировавшись с юристами, вновь открыл прием отходов от специализированных автомобилей», — рассказал Бережной.

Он отметил, что фирма будет принимать стоки от ассенизаторских машин до окончания расследования и разрешения вопроса о лицензировании.

«Если лицензия не нужна, то при достаточном объеме сточных вод будем стремиться работать и зимой. А если суд скажет, что нужна лицензия, то пойдем ее получать. Тогда получать ее придется и всем ассенизаторам», — добавил гендиректор предприятия.

По словам Бережного, он также направил обращение в адрес руководителя Росприроднадзора РФ Артема Сидорова, приложив к нему соответствующие документы, видеосъемку и пояснения. В документе Бережной просит дать разъяснение, нужна ли «Чистоте» лицензия на обращение со сточными водами. Также руководитель фирмы просит провести служебные проверки в отношении инспекторов Росприроднадзора, возбудивших дело об административном правонарушении в отношении компании. Он обратился с жалобой на действия госинспекторов в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Предприятие готовится подать судебный иск против Росприроднадзора.

Ранее и.о. главы администрации Феодосии Сергей Фомич сообщал РИА Новости (Крым), что на данный момент отходы должны поступать на специализированное предприятие «Воды Крыма».

«Пока не будет установлена необходимость или возможность работы без лицензии, принято решение, что ООО “Чистота” пока не может принимать (ассенизаторские — ред.) машины. Поэтому сейчас все они должны привозить (нечистоты — ред.) в Феодосию», — сообщил Фомич.

Такой вариант, тем не менее, не устраивает жителей Коктебеля, ведь доставка сточных вод в соседний населенный пункт обходится в разы дороже.

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