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18:17 (мск), источник: m24.ru

«Циклоническая депрессия» ожидает москвичей в выходные

Такой прогноз на ближайшие два дня сделали синоптики.

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«Циклоническая депрессия» ожидает москвичей в выходные. Ожидаются небольшие дожди, утром в воскресенье возможен туман. Такой прогноз на ближайшие два дня сделали синоптики. Об этом рассказали в погодном центре «Фобос».

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По данным сотрудников метеослужбы, в предстоящие выходные установится антициклон, а центральная и южная часть региона окажутся во власти обширной циклонической депрессии, местами провоцирующей осадки.

Специалисты уточнили, что в Москве будет облачно с прояснениями. В ночь на субботу температура воздуха составит плюс 5−7 градусов, а в воскресенье ночью столбики термометров опустятся до нуля. Днем температура воздуха составит 8−10 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие двое суток погода в столичном регионе будет неустойчивой с возможными дождями, а температура воздуха будет на градус ниже климатической нормы.

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