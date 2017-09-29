«Циклоническая депрессия» ожидает москвичей в выходные
Такой прогноз на ближайшие два дня сделали синоптики.
Такой прогноз на ближайшие два дня сделали синоптики.
«Циклоническая депрессия» ожидает москвичей в выходные. Ожидаются небольшие дожди, утром в воскресенье возможен туман. Такой прогноз на ближайшие два дня сделали синоптики. Об этом рассказали в погодном центре «Фобос».
Специалисты уточнили, что в Москве будет облачно с прояснениями. В ночь на субботу температура воздуха составит плюс 5−7 градусов, а в воскресенье ночью столбики термометров опустятся до нуля. Днем температура воздуха составит 8−10 градусов тепла.
Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие двое суток погода в столичном регионе будет неустойчивой с возможными дождями, а температура воздуха будет на градус ниже климатической нормы.