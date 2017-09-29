SpaceX показала в твиттере план будущего марсианского города
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Американская аэрокосмическая компания SpaceX поделилась новой информацией относительно вынашиваемых планов по колонизации Марса.
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Американская аэрокосмическая компания SpaceX поделилась новой информацией относительно вынашиваемых планов по колонизации Марса.
В официальном твиттере компании появилось короткое видео, судя по которому, SpaceX задумывается о строительстве марсианского города.
Основатель компании Илон Маск подробно рассказал о планах колонизировать Марс в 2016 году.
По его оценке, первый человек прибудет на поверхность «красной планеты» через 10−20 лет. Поначалу компания планировала посадить на поверхность Марса в 2018 году беспилотник Dragon, сроки полета несколько раз переносили, а затем и вовсе отказались от реактивной посадки корабля.
Ранее сообщалось, что Маск в своем выступлении Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия) рассказал о разрабатываемых сверхтяжелых ракетах BFR (Big Falcon Rocket), которые смогут доставить первые грузы на поверхность Марса в 2022 году. По словам Маска, компания планирует отправить туда по меньшей мере два грузовых корабля. Первая команда колонизаторов доберется до планеты к 2024 году, полагает глава SpaceX.