SpaceX показала в твиттере план будущего марсианского города

В официальном твиттере компании появилось короткое видео, судя по которому, SpaceX задумывается о строительстве марсианского города.

Основатель компании Илон Маск подробно рассказал о планах колонизировать Марс в 2016 году.

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По его оценке, первый человек прибудет на поверхность «красной планеты» через 10−20 лет. Поначалу компания планировала посадить на поверхность Марса в 2018 году беспилотник Dragon, сроки полета несколько раз переносили, а затем и вовсе отказались от реактивной посадки корабля.