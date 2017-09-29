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17:04 (мск), источник: Volga News

Театр под управлением Армена Джигарханяна привезет в Самару «Необычайные приключения Красной Шапочки»

В Самарской филармонии 4 ноября в 12:00 покажут спектакль «Необычайные приключения Красной Шапочки» Московского драматического Театра под управлением Армена Джигарханяна.

«Необычайные приключения Красной Шапочки» — это вариации на тему известной сказки в двух частях, сценическая версия театра с использованием мотивов сказок Шарля Перро и Евгения Шварца. Кто победит: хитрость, злость и коварство или дружба, верность и любовь? Артисты предоставляют маленьким зрителям право самим ответить на этот вопрос.

Основой для постановки спектакля стала известная сказка великого французского писателя Шарля Перро, написанная им несколько веков назад. Прославленный писатель и драматург Евгений Шварц стал автором сценария, основанного на этой сказке. Его работа была использована театральными и кинорежиссерами. Фрагменты сценария Шварца также включены и в данную сценическую работу.

Спектакль «Необычайные приключения Красной Шапочки» покажет детям оригинальную версию знаменитой сказки, которая стала еще более интересной и актуальной. Дети смогут не только увидеть красивую и добрую сказку со счастливым концом, но и ответить на множество жизненно важных вопросов. Малышам предстоит понять, что обманом, хитростью и коварством невозможно добиться настоящего счастья. Сотворить его могут лишь доброта, любовь и дружба.

Режиссер спектакля — Анна Башенкова, художник — Юлия Акс, хореограф — Ольга Прихудайлова, музыкальный руководитель — Владимир Ячменев. Музыкальным сопровождением к постановке стали фрагменты из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

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