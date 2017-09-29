Чем грозит применение сельскохозяйственных антибиотиков, и как избежать последствий

Источник: Ежедневник.by

«Мы выделили три возможных стратегии, которые позволили бы нам избежать этого — ограничение оборота антибиотиков, введение налога на “сельскохозяйственные” антибиотики и уменьшение потребления мяса. В сумме, все они могли бы помочь нам достичь отметки в 80% и значительно снизить шансы на появление супер-микробов», — заявил Томас ван Бокель (Thomas van Boeckel) из Федерального технологического института Швейцарии в Цюрихе.

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В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супер-бактерий» — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века», сообщили РИА Новости.



Главными «инкубаторами» таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих «обычным» бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Ван Бокель и его коллеги проанализировали текущие тренды в развитии подобных штаммов бактерий и пришли к выводу, что все страны мира, в особенности США и Китай, должны принять радикальные меры по сокращению объемов антибиотиков, используемых в сельском хозяйстве, для того, чтобы избежать появления опасных «неуязвимых» бактерий.

егодня, как отмечают ученые, животноводческие хозяйства всех стран мира потребляют свыше 130 тысяч тонн антибиотиков, львиная доля которых используется на фермах в США и в Китае, и к 2030 году этот показатель вырастет до 200 тысяч тонн.

Этот показатель, как отмечают исследователи, нужно уменьшить как минимум в два раза для того, чтобы избежать массового появления новых штаммов бактерий, стойких к действию «антибиотиков последней надежды».

Для этого ван Бокель и его коллеги предлагают ввести ограничения на максимальное количество антибиотиков, которые можно давать животному, на уровне в 50 микрограмм на килограмм массы, что позволит снизить объем их потребления на 64%.

Кроме того, власти всех стран мира могут ввести специальные налоги и акцизы на сельскохозяйственные антибиотики, что сделает их активное использование невыгодным для фермеров, что снизит их потребление еще на 31%. Вдобавок, если жители США и некоторых других стран уменьшат долю мяса в своем рационе, то тогда этот показатель упадет еще на 22%.