Схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде изменится до 1 октября
Схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде изменится c 23:00 29 сентября 2017 года до 12:00 1 октября. Об этом сообщила
Схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде изменится c 23:00 29 сентября 2017 года до 12:00 1 октября. Об этом сообщила
Согласно информации, в этот период движение троллейбусов по маршрутам №№ 10, 15 и 25 будет временно организовано по ул. Пролетарской, Акмолинской, Куйбышева, Бурнаковскому проезду и Московскому шоссе. Путь следования троллейбусов маршрута № 15 будет временно сокращен до остановочного пункта «Комсомольское шоссе» с организацией движения троллейбусов по схеме: «Платформа “Чаадаево” — Комсомольское шоссе».
Напомним, что сейчас движение по ул. Рябцева временно ограничено в Московском районе Нижнего Новгорода.