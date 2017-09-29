Схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде изменится до 1 октября

Согласно информации, в этот период движение троллейбусов по маршрутам №№ 10, 15 и 25 будет временно организовано по ул. Пролетарской, Акмолинской, Куйбышева, Бурнаковскому проезду и Московскому шоссе. Путь следования троллейбусов маршрута № 15 будет временно сокращен до остановочного пункта «Комсомольское шоссе» с организацией движения троллейбусов по схеме: «Платформа “Чаадаево” — Комсомольское шоссе».