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17:21 (мск), источник: ИА REGNUM

МИНИС: Проект строительства ГЭС в Монголии не отменен

Экологи ранее заявили, что отмена тендеров Всемирного банка на монгольские ГЭС — важная победа в деле защиты Байкала.

Источник: Reuters

Отмена тендеров на проведение технико-экономического обоснования и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства гидроэлектростанции «Шурэн» на главной артерии Байкала — реке Селенге — и водоотвода Орхон на ее притоке не означает отказа Монголии от проекта строительства ГЭС. Так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала заявление экологов движения «Реки без границ» специалист по тендерам проекта МИНИС Ганболдын Байгаль. МИНИС — проект Всемирного банка по поддержке инвестиций в развитие инфраструктуры горнорудной промышленности. В рамках проекта МИНИС финансируется подготовка технико-экономического обоснования, а также оценки воздействия на окружающую и социальную среды проекта в области гидроэнергетики (проект «Шурэнская ГЭС») на реке Селенга.

По словам Ганболдын Байгаль, тендер на проведение технико-экономического обоснования будет объявлен после разработки ОВОС.

«В период с марта по июль 2017 года на территории РФ и Монголии были проведены общественные консультации по обсуждению предварительных вариантов технических заданий на проведение исследований по изучению потенциальных экологических и социальных последствий проектов “Шурэнская ГЭС” и “Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ”. Руководящий комитет проекта принял решение о том, что правительство будет решать вопрос о разработке технико-экономического обоснования и исследований по изучению потенциальных экологических и социальных последствий этих проектов. Поэтому ранее объявленные тендеры отменены. После разработки ОВОС, для которой требуется срок два года, будет объявлен тендер на проведение технико-экономического обоснования», — объяснила специалист по тендерам проекта МИНИС корреспонденту ИА REGNUM.

По её словам, решения об отказе от строительства Шурэнской ГЭС не было.

«Был изменен лишь этап исследовательской работы. А не принято решение о том, что мы не будем строить ГЭС. Важны результаты исследовательской работы первого этапа», — отметила Ганболдын Байгаль.

Отметим, Монголия ждет результатов первого заседания совместной российско-монгольской рабочей группы по вопросам ГЭС. В ее состав входят по 34 представителя с обеих сторон. Заседание должно пройти 4 октября в городе Улан-Баторе. По данным проекта МИНИС, на этой встрече представители РФ и Монголии будут обсуждать техническое задание региональной экологической оценки Шурэнской ГЭС.

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